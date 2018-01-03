مفتش صحة يتقدم ببلاغ للنيابة عن تزوير فى وثيقة زواج بالمنيا

مفتش صحة يتقدم ببلاغ للنيابة عن تزوير فى وثيقة زواج بالمنياالأربعاء، 03 يناير 2018 06:07 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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تقدم مفتش صحة المنيا، ببلاغ للنيابة، عن وجود تزوير فى وثيقة زواج.
و كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغ من الدكتور هانى إسحق شحاتة مفتش صحة المنيا، يفيد اكتشاف وثيقة زواج مزورة تقدم بها الأهلية لمكتب الصحة لإثبات مولودهم، و بفحص الوثيقة تبين أن تاريخ ميلاد الزوجة "ه. ع. م" بها مغاير لبيانات بطاقة الرقم القومي، و أن سن الأم دون سن الزواج القانونى الثامن عشر من العمر، طبقا لنص المادة 31 مكرر من قانون حماية الطفل رقم 126 لسنة 2008 م، فى حين أن السن المدون بوثيقة الزواج مزور وأكثر من السن الحقيقى بـ6 سنوات.
تحرر المحضر رقم 365 لسنة 2018م إداري قسم المنيا، و جارى العرض على النيابة العامة.
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