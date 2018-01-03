مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة





لقى شخصان مصرعهما، وأصيب آخران، فى حادث تصادم بطريق إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بحادث تصادم أمام قرية زبيدة التابعة لمركز شرطة إيتاى البارود، وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل، وأسفر الحادث عن مصرع "أيمن محمد سليمان 50 سنة وأشرف عبد العاطى 45 سنة" وإصابة قائدى السيارتين.

تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى العام، والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.