مصرع عامل لحام بعد انفجار قربة هواء بوجهه فى الدقهلية

مصرع عامل لحام بعد انفجار قربة هواء بوجهه فى الدقهليةالأربعاء، 03 يناير 2018 12:06 ص
جثة - أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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لقى عامل لحام مصرعه بعد انفجار قربة هواء سيارة نقل فيه أثناء محاولة لحامها.
تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لنقطة شرطة تأمين مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول ممدوح محمود الطنطاوى، 50 سنة، إثر إصابته من انفجار "قربة هواء" سيارة نقل ثقيل، ووصل للمستشفى فى حالة حرجة وتوفى عقب وصوله.
وتبين بالفحص توقف سيارة أمام ورشته للحام وانفجرت قربة هواء السيارة فيه، مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.
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