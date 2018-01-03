مشروعات الإسكان الاجتماعى بالأقصر خلال 2017.. فى 10 معلومات





الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أن قطاع الإسكان فى المحافظة خلال 2017 شهد العديد من الجهود والإنجازات والنجاحات المميزة، حيث إنه تم خلال عام 2017 تكثيف العمل للانتهاء من وحدات الإسكان التى يتم تنفيذها.

وفيما يلى نرصد مشروعات الإسكان بمحافظة الأقصر خلال 2017:-

1- بلغت نسبة تنفيذ العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثانية (الزينية- 78 عمارة) 98%

2- فى مشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الأولى (أرمنت 18 عمارة) 97 %

3- مشروع التمويل الإمــاراتى (القرنة 12 عمارة) 98%

4- مشروع التمويل الإمــاراتى (أبو قليعى 8 عمارة) 97%

5- جارى العمل بمحطة رفع أبو قليعى كما يجرى الاعداد لافتتاح هذه المشروعات وتسليمها للمستحقين

6- تم حل أزمة مشروعات الإسكان المتوقفة منذ عام 2011 بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر لتوفير الدعم المالى لاستكمال العمل بالمشروع

7- تم تنفيذ أعمال تنسيق مواقع مناطق الإسكان لتكون نواة لمدينة تحيا مصر المتكاملة الخدمات بمدينة الطود

8- وافق صندوق تحيا مصر على توفير مبلغ حوالى 102 مليون جنيه لاستكمال أعمال الوحدات السكنية لــــــ 1137 وحدة سكنية

9- تم خلال العام الماضى افتتاح مشروع تطوير 18 منزل بقرية كومير باسنا والذى تم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى المصرى

10- يجرى العمل على انهاء مشروعات اسكان اجتماعى جديدة بمدينة طيبة