مشتريات "المركزى الأوروبى" من سندات الشركات تسجل مستوى قياسى منخفض بديسمبر

مشتريات "المركزى الأوروبى" من سندات الشركات تسجل مستوى قياسى منخفض بديسمبرالأربعاء، 03 يناير 2018 06:01 م
يورو
رويترز
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أظهرت بيانات من البنك المركزى الأوروبى أن مشتريات البنك من سندات الشركات تباطأت الشهر الماضى إلى أدنى مستوى منذ انطلاق البرنامج فى عام 2016.
واشترى البنك سندات بقيمة 3.08 مليار يورو (3.70 مليار دولار) الشهر الماضى، وهو ما يقل عن نصف قيمة مشترياته فى كل من الشهور الثلاثة السابقة.
وبينما قلص البنك أيضا مشترياته من السندات الحكومية، المكون الأكبر فى برنامج التحفيز، كان ذلك الخفض بدرجة أقل.
وفى المجمل، اشترى البنك المركزى الأوروبى أصولا بقيمة 50.2 مليار يورو فى ديسمبر، وهو الشهر الذى عادة ما يقلص فيه وتيرة الشراء بسبب انخفاض أحجام التداول فى الأسواق المالية أثناء فترة عيد الميلاد.
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