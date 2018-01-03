مرافق الدقهلية تزيل إشغالات متنوعة بشوارع رئيسية

الدقهلية ـ محمد حيزة

شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسة بمدينة طلخا، وذلك لإزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع، والتى تعيق الحركة، وتسبب الزحام.

وتمكنت الحملة، من تحرير 69 محضرا للباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط عدد 1690 مضبوطات متنوعة، بين كراسى، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم ايداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط 14 كافيه بدون ترخيص.

واستهدفت الحملة، عدد من الشوارع الرئيسة، وترأس الحملة العقيد وائل الشربينى، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد خالد دويدار رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق.