



الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس أسعد مصطفى أحمد مدير عام مديرية الطرق والنقل بالأقصر، عن البدء في عمل مطبات صناعية بشارع التليفزيون لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لعبور الشارع لمواجهة سرعة الدراجات البخارية بذلك الشارع، وذلك بناء على تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر.

وأضاف مدير الطرق والنقل بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يقوم بالتنسيق مع النقيب محمود مهنا بمرور الأقصر، وبسام عبد الرحيم ممثل الشركة الوطنية، لإختيار أماكن لعمل المطبات الصناعية لشارع التليفزيون مع عمل الإتاحات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لتسهيل عبور المواطنين والحد من السرعة الجنونية للموتوسيكلات والسيارات، وتفادى الحوادث بالمناطق التى تمثل خطرا للمواطنين.

مديرية الطرق بالأقصر تبحث عمل مطبات صناعية بشارع التليفزيون لخدمة ذوى الاحتياجات وكبار السن