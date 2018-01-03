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محكمة الأسرة تقضى بإلزام زوج دفع 55 ألف جنيه فرش وغطاء لزوجة وأبنائها

الأربعاء، 03 يناير 2018 05:54 م
محكمة الأسرة تقضى بإلزام زوج دفع 55 ألف جنيه فرش وغطاء لزوجة وأبنائها محكمة الأسرة_ارشيفية


كتبت أسماء شلبى
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قضت  محكمة الأسرة بأكتوب، بالحكم بإلزام زوج بدفع 55 ألف جنيه، فرش وغطاء، لزوجة وأربع أبناء، بعد امتناعه عن منحها النفقة اللازمة للشراء طوال سنوات حضانتهم برفقة والدتهم.

 وجاء بالدعوى القضائية التى أقامتها الزوجة "يسران.خ.ق"،أمام محكمة الأسرة،أن زوجها تخلف عن دفع النفقة الخاصة بالفرش والغطاء منذ طلاقها بـ2008 ،حتى بلوغهم سن القانونية،لإعفاءه من تولى إنفاق والداهم عليهم،وتوليها طوال تلك السنوات أداء تلك النفقات من أموالها الخاصة،مما دفعها للمطالبة بها بحكم إنها واجبة على الزوج.

وأكدت الزوجة أن طليقها ميسور الحال،وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير رفع دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية أبنائه كيدا بها،ومطالبتها أكثر من مرة بالرجوع لها مقابل منحها المبالغ المالية التى تنفقها على اولاده،وعندما رفضت توعدها بالعقاب.

وبناء على التحقيقات وتحريات دخل الزوج قضت المحكمة بإلزامه بإداء نفقات الفرش والغطاء،عن 10 سنوات وقدرتها بـ55 ألف،  وعللت المحكمة حكمها أن القائم على أن القانون أقر أن إلزام الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم ، وأكدت حيثيات الحكم أن على الأب أداء حقوق الأبناء – من نفقة  وتشمل (مأكل – ملبس – مسكن) ،ما تستلزمه من مصروفات اعاشتهم حسب يسر الزوج أو عسره.


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