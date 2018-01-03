محافظ كركوك: قوات الأمن تلاحق بقايا داعش فى ثلاث محافظات





(أ ش أ)





شنت قوات الأمن العراقية عدة عمليات دهم وتفتيش استهدفت ملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابى فى مدن كركوك والموصل وديالى.

وقال محافظ كركوك بالوكالة "راكان الجبوري" ـ فى تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكى مساء اليوم الأربعاء، إن قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد العشائرى انطلقت باتجاه مناطق الزاب والحويجة والرشاد وداقوق قرب كركوك، بحثا عن خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف الجبورى أن المنطقة شهدت مؤخرا نشاطا ملحوظا لعناصر التنظيم، وأن القوات الأمنية تمتلك معلومات عن أماكن تواجد هذه الخلايا وتعمل على القضاء عليها.

وفى الموصل، أعلنت قيادة عمليات نينوى قتل ستة عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى كانوا مختبئين فى جزيرة وسط نهر دجلة فى منطقة البو سيف جنوب المدينة.

من جهته، قال نائب قائد عمليات نينوى اللواء الركن أحمد سليم فى تصريح مماثل (لراديو سوا) إن القوات الأمنية المشتركة تعمل حاليا على ملاحقة عناصر التنظيم فى مناطق عدة، وطالب أهالى نينوى بالتعاون للقضاء على التنظيمات المتطرفة.

وفى ديالى نفذت قوة من شرطة عملية بحث فى قرى مياح وكريم الهيمص، التابعة لمنطقة الندا شرق المحافظة، بهدف بسط الأمن والاستقرار فى تلك المناطق .