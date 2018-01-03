محافظ قنا: تطوير 19 منطقة عشوائية بمدن المحافظة





قنا - هند المغربى





صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه تم الإتفاق على البدء فى تنفيذ تطوير عدد 19 منطقة عشوائية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والمهندس وائل عزت عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية، بحضور الدكتور حمدان عكاشه مدير وحدة تطوير العشوائيات بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلى كُبرى شركات المقاولات العاملة بالمحافظة.

وذكر الهجان خلال الاجتماع، أنه تم الانتهاء من إعداد المخطط التنفيذي لتطوير 19 منطقة عشوائية بمراكز ( قوص ، نقادة ، دشنا ، الوقف ، قنا ، فرشوط ، أبوتشت )، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الحصر الميداني لتلك المناطق، وإعداد مخططات عمرانية وتشكيل لجنة لعقد لقاءات مع سكان تلك المناطق، وعرض تصورات التطوير عليهم وصولاً للتصور الأمثل لتطوير كل منطقة موجها القيادات التنفيذية، بإزالة كافة المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع في أي منطقة من المناطق المحددة.

وأضاف الهجان، أن المحافظة نجحت مؤخرا فى تطوير منطقتى الترعة الضمرانية بنجع حمادى والتوهة بمدينة قوص، حيث تم إزالة المساكن العشوائية بالترعة الضمرانية وتعويض أصحابها بوحدات سكنية لعدد 260 أسرة، وتسليمهم عدد من المحلات التجارية، فيما تم استبدال كابلات الكهرباء الهوائية بمنطقة التوهة بكابلات أرضية بتكلفة 5 ملايين و 250 ألف جنيه معربا عن رغبته فى تكرار تجربة تطوير منطقة الترعة الضمرانية فى المناطق العشوائية المزمع تطويرها مستقبلا.

وأكد محافظ قنا، أن وحدة تطويرالعشوائيات بالمحافظة سوف تتحمل نفقات الرسوم الخاصة باستخراج تراخيص الهدم والبناء ونفقات الإزالة ورفع الأنقاض الخاصة بعقارات المناطق العشوائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا إلي أهمية تطوير العشوائيات لتحسين المظهر الحضاري والجمالي بكافة مراكز المحافظة .

ومن جانبه، ذكر المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الصندوق يمتلك خطة طموحة لتطوير كافة المناطق العشوائية وغير الآمنة، بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 22 مليار جنيه للانتهاء من تطوير تلك المناطق مع نهاية العام الجارى وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .