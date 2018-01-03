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محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا لحل مشكلات قرية طابا الجديدة

الأربعاء، 03 يناير 2018 10:51 م
محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا لحل مشكلات قرية طابا الجديدة جانب من الاجتماع


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم بمكتبه بشرم الشيخ، إجتماعا برئاسته وحضور اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدينة طابا، والمهندس مدحت صلاح، مدير عام مديرية الإسكان، والمهندس السيد فهمي، مدير عام منطقة تعمير جنوب سيناء، والمهندس جمال عبد الصبور، رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، ومحمد عقل مدير عام التربية والتعليم بجنوب سيناء، وعلى أنور الشناوي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والشيخ سلامة مسمح، شيخ قبيلة الإحيوات بطابا ، لمناقشة حل جميع مشكلات قرية طابا الجديدة بمدينة طابا ودراسة طلبات المواطنين بها وإستعدادات المدينة لافتتاحات بعض المشروعات بها في العيد القومي للمحافظة مارس من العام الجاري.

 وشدد فودة على ضرورة توفر الخدمات من مياه وصرف صحي وكهرباء ووسائل اتصالات، وتواجد أطباء ومسعفين وطاقم تمريض بينهم سيدات نظرا لطبيعة القرية البدوية وعاداتها وتقاليدها، وأيضا توفير الخدمة التعليميه والثقافية بها.

حيث قرر المحافظ البدء في أعمال إنشاء مكتبة القرية بتكلفة حوالي 500 ألف جنيه، وتشغيل مركز الشباب.

حيث خاطب المحافظ وزاراء الشباب والرياضة لتنجيل الملعب داخل مركز شباب القرية وتوفير الملابس الرياضية الكاملة لشباب القرية " شورت وفانله وشراب وحذاء رياضي" ، ووزير الثقافه لتوفير الكتب اللازمة لشباب القرية، ووزير اٌتصالات لتوفير عدد 25 جهاز كمبيوتر للمكتبة بالقرية، بالإضافه لقيام جهاز التعمير بانشاء دار المناسبات وفرشها بتكلفة حوالي 2.50 مليون جنيه.

كما سيقوم المحافظ برفقة الوزراء المعنين بافتتاح القرية البدوية والمكتبة ودار المناسبات بها بالإضافه لبعض المشروعات الأخري بالمدينة منها مستشفي طابا العام ومنفذ طابا البري بعد تطويره وتزويده بأحدث الأساليب العلميه والتكنولوجيه الحديثة ممايجعله رمزا ومظهرا مشرفا يتناسب مع عظمة مصر.


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