video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: نسعى لإنهاء مشروعى أهالينا وتل العقارب لتطوير العشوائيات

الأربعاء، 03 يناير 2018 03:57 م
محافظ القاهرة: نسعى لإنهاء مشروعى أهالينا وتل العقارب لتطوير العشوائيات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق


أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنه يجرى حاليًا تطوير منطقة تل العقارب وإعادة البناء فيها على أساس تخطيطى سليم ونموذجى بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز التعمير لإنشاء 815 وحدة سكنية و324 محل بتكلفة حوالى 300 مليون جنيه.

 

وأضاف محافظ القاهرة، فى تصريحات له، أن المحافظة تقوم أيضا بإنشاء مشروع أهالينا وهو مشروع متكامل يضم 1100 وحدة سكنية بالتعاون مع القيادة المركزية للقوات المسلحة بتمويل من البنك الأهلى المصرى ويقام على مساحة 9.5 فدان تم تخصيصها بمعرفة المحافظة لإقامة ونقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ، ويضم 25 عمارة سكنية من 12 دورًا، بالإضافة إلى إنشاء 216 محلًا تجاريًا مع إقامة مول تجارى على مساحة 4400 م2.

 

وشدد عبد الحميد، على أنه تم مراعاة إنشاء مدرسة ومركز طبى ومسجد يسع لعدد 700 مصلى، وقاعة مناسبات وكذلك سوق تجارى من دورين مع إنشاء ملعب خماسى ومساحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات بجانب مشاركة المجتمع المدنى ممثلًا فى جمعية معًا لتطوير العشوائيات بإقامة مشروع سكنى متكامل على الارض المخصصة من المحافظة بمدينة السلام ويضم حوالى 3648 وحدة سكنية بتكلفة 800 مليون جنيه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: إغلاق مقلب القمامة بالسلام ونقله لمنطقة العبور خلال 2018

القاهرة

اخبار القاهرة

الاسمرات

العشوئيات

عشوائيات القاهرة

تل العقارب

اهالينا



لا تفوتك
فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة