محافظ القاهرة: نسعى لإنهاء مشروعى أهالينا وتل العقارب لتطوير العشوائيات

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنه يجرى حاليًا تطوير منطقة تل العقارب وإعادة البناء فيها على أساس تخطيطى سليم ونموذجى بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز التعمير لإنشاء 815 وحدة سكنية و324 محل بتكلفة حوالى 300 مليون جنيه.

وأضاف محافظ القاهرة، فى تصريحات له، أن المحافظة تقوم أيضا بإنشاء مشروع أهالينا وهو مشروع متكامل يضم 1100 وحدة سكنية بالتعاون مع القيادة المركزية للقوات المسلحة بتمويل من البنك الأهلى المصرى ويقام على مساحة 9.5 فدان تم تخصيصها بمعرفة المحافظة لإقامة ونقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ، ويضم 25 عمارة سكنية من 12 دورًا، بالإضافة إلى إنشاء 216 محلًا تجاريًا مع إقامة مول تجارى على مساحة 4400 م2.

وشدد عبد الحميد، على أنه تم مراعاة إنشاء مدرسة ومركز طبى ومسجد يسع لعدد 700 مصلى، وقاعة مناسبات وكذلك سوق تجارى من دورين مع إنشاء ملعب خماسى ومساحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات بجانب مشاركة المجتمع المدنى ممثلًا فى جمعية معًا لتطوير العشوائيات بإقامة مشروع سكنى متكامل على الارض المخصصة من المحافظة بمدينة السلام ويضم حوالى 3648 وحدة سكنية بتكلفة 800 مليون جنيه.