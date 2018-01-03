محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد من المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية

محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد من المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيليةالأربعاء، 03 يناير 2018 07:29 م
جانب من اللقاء
الإسماعيلية- جمال حراجى
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استقبل اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، وفدًا من أعضاء المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية، برئاسة الدكتور عاطف مهنى رئيس سنودس النيل الإنجيلى بمصر، يرافقه القساوسة رفعت متى ونادى لبيب راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، وأيمن سامى، وماجد كرم، وعصام واصف، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة العام الميلادى الجديد ودعوته لحضور حفل الكنيسة.
وخلال اللقاء، أشاد ممثلوا الكنيسة الإنجيلية بروح التعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية لدعم وتنمية وخدمة المجتمع وجميع المصريين بمختلف طوائفهم وانتمائهم.
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