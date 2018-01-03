محافظ الإسماعيلية يتفقد منشآت مدرسة المتفوقين الجديدة بالمجمع التعليمي

محافظ الإسماعيلية يتفقد منشآت مدرسة المتفوقين الجديدة بالمجمع التعليميالأربعاء، 03 يناير 2018 07:40 م
جانب من جولة المحافظ
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بتفقد ومتابعة أقسام المدرسة الثانوية الجديدة للمتفوقين، والتى أقيمت بالمجمع التعليمي للغات، على مساحة إجمالية قدرها 8100 مترا مربعا، بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيها منها 30 مليون جنيه تكلفة الإنشاءات والمباني، وتشمل 18 فصل دراسي إضافة الى المعامل والقاعات، وتم تجهيزها وتأثيثها بأحدث وسائل تكنولوجيا التعليم المتطورة لتكون منارة تعليمية متكاملة، وتعد أكبر مدرسة ثانوية حديثة ومتكاملة الخدمات والمرافق يتم إنشائها للفائقين على مستوى محافظات الجمهورية.
كما تضمنت منشآت المدرسة، إنشاء عدد 2 عمارة سكنية ومطعم للإعاشة والإقامة الخاصة بالطلاب، كل منها مكون من 4 طوابق وهذا بخلاف الملاعب والمسطحات الخضراء، وتعتبر تلك المدرسة إضافة جديدة لمنظومة تطوير وتحديث التعليم بالاسماعيلية، ومن المنتظر أن يتم الاحتفال بالافتتاح الرسمي للمدرسة خلال الأيام القليلة القادمة .
رافق المحافظ خلال جولته، المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أيمن نافع ممثلاعن لجنة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وسامي علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والمهندس أسامة عبد العزيز مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة والمهندس محمد عبده مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ورضا حسام الدين مدير عام المجمع التعليمي للغات، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
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