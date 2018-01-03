محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف أعمال النظافة بالعامرية وبرج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

وجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مسئولى شركة نهضة مصر، ورؤساء أحياء العامرية أول وثانى ومركز ومدينة برج العرب وإدارة الرصد البيئى، للتنسيق فيما بينهم لتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بالشوارع الرئيسيّة والفرعية للمناطق المختلفة خاصة المناطق البعيدة، والنائية علاوة على تزويدها بالعمالة اللازمة لزيادة الكميات المرفوعة.

وشدد سلطان، على ضرورة الاهتمام بهذه المناطق، وتقديم أفضل خدمة لأهاليها، وتزويد المنطقة بصناديق القمامة والكونترات اللازمة منعا لتراكمها بالشوارع، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع الحدائق المركزية لتقليم الأشجار أولا بأول، وعدم قطعها ورفع مخلفاتها، مؤكدًا على أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة لتطوير هذه المناطق والخدمات المقدمة لها .

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم، لمناقشة أهم المشكلات التى تواجه الأماكن البعيدة بأحياء العامرية أول وثانى ومركز ومدينة برج العرب، بحضور اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام شادى السكرتير العام المساعد، ومسئولى شركة نهضة مصر وإدارة الرقابة، والرصد البيئى والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء .