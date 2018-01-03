video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 09:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف أعمال النظافة بالعامرية وبرج العرب

الأربعاء، 03 يناير 2018 06:08 م
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف أعمال النظافة بالعامرية وبرج العرب جانب من الاجتماع


الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق


وجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مسئولى شركة نهضة مصر، ورؤساء أحياء العامرية أول وثانى ومركز ومدينة برج العرب وإدارة الرصد البيئى، للتنسيق فيما بينهم لتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بالشوارع الرئيسيّة والفرعية للمناطق المختلفة خاصة المناطق البعيدة، والنائية علاوة على تزويدها بالعمالة اللازمة لزيادة الكميات المرفوعة.

 

وشدد سلطان، على ضرورة الاهتمام بهذه المناطق، وتقديم أفضل خدمة لأهاليها، وتزويد المنطقة بصناديق القمامة والكونترات اللازمة منعا لتراكمها بالشوارع، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع الحدائق المركزية لتقليم الأشجار أولا بأول، وعدم قطعها ورفع مخلفاتها، مؤكدًا على أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة لتطوير هذه المناطق والخدمات المقدمة لها .

 

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم، لمناقشة أهم المشكلات التى تواجه الأماكن البعيدة بأحياء العامرية أول وثانى ومركز ومدينة برج العرب، بحضور اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام شادى السكرتير العام المساعد، ومسئولى شركة نهضة مصر وإدارة الرقابة، والرصد البيئى والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء .

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية يكلف المسئولين بإنهاء مشكلة الصرف الصحى بمنطقة قشوع

اخبار السكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

العامرية

القمامة

غرب الاسكندرية



لا تفوتك
فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة