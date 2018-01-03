محافظ الإسكندرية يكلف المسئولين بإنهاء مشكلة الصرف الصحى بمنطقة قشوع

محافظ الإسكندرية يكلف المسئولين بإنهاء مشكلة الصرف الصحى بمنطقة قشوعالأربعاء، 03 يناير 2018 05:47 م
الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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كلّف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، المسئولين بشركة الصرف الصحى وحى العامرية أول، لعمل المقايسات اللازمة طبقًا للأصول الهندسية، لإنشاء بيارة صرف صحى لخدمة منطقة قشوع بنجع العرجى بجوار الكنيسة، وذلك لحل مشكلة طفح المجارى التى تواجه المنطقة لحين الانتهاء من إنشاء خطوط الطرد المطلوبة للمشروع بهذه المنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم الأربعاء، لمناقشة مشكلة طفح الصرف الصحى بمنطقة قشوع بنجع العرجى، بحضور اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام شادى السكرتير العام المساعد، وشركات المرافق والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء.
وشدد سلطان على ضرورة الانتهاء من إنشاء البيارة بالمواصفات المطلوبة والآمنة، حفاظًا على أرواح المواطنين، كحل قصير الأجل مع الاستمرار فى سحب المياه بواسطة عربات الشفط، لحين الانتهاء من إنشائها منعًا لتراكم المياه بالمنطقة، مؤكدًا على تكثيف العمل لتقديم كافة الخدمات للمناطق البعيدة.
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