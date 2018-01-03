محافظ الإسكندرية: البدء في عمل قاعدة بيانات للمبانى التراثية





الإسكندرية جاكلين منير





أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه سيتم البدء فى عمل قاعدة بيانات كاملة مستوفية كافة المعلومات لجميع المبانى التراثية بالمحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مكتبة الإسكندرية لإعادة حصر المباني التراثية والمبانى ذات التراث المعمارى المميز بالمحافظة.

وكلف المحافظ بسرعة البدء فى حصر المبانى التراثية وعمل القاعدة الشاملة، وذلك بالاستعانة بخبرات المتخصصين فى مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، مؤكدا ضرورة التدقيق الشديد من عناوين المبانى التراثية المتواجدة بمجلد التراث، وكذا المبانى ذات التراث المعمارى المتواجدة بأماكن التراث، وذلك لمنع التلاعب من قبل المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم، مع رئيس اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظة الدكتور مجدى محمد موسى أستاذ العمارة والتخطيط وعميد كلية الفنون الجميلة الأسبق جامعة الإسكندرية، للتنسيق بين مكتبة الإسكندرية، و" الإدارة العامة للحفاظ على التراث"، واللجنة الدائمة للحصر، وذلك لبدء الحصر الفعلي للمباني التراثية داخل محافظة الإسكندرية، وعمل قاعدة بيانات عريضة كاملة.

كما عقد محافظ الإسكندرية اجتماعا، لمناقشة ملف التراخيص الصادرة عن إدارة رخص المحلات من جميع الأحياء، وذلك لمعرفة التراخيص الجديدة الصادرة من إدارة الرخص المركزية والأحياء، لمتابعة حجم العمل بها ومعرفة أعمالها ونشاطاتها وإمكانية التفتيش عليها، ومناقشة القوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن ، وذلك بحضور اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء .

وخلال الاجتماع، طالب المحافظ بضرورة رصد كافة التراخيص الصادرة لجميع المحال التجارية بنطاق المحافظة، وتحديد المحال غير المرخصة والمخالفة للقانون، علاوة على رصد المحال والشركات التجارية التى تم تحويلها من وحدات سكنية إلى تجارية لتقنين أوضاعها وتحصيل مستحقات الدولة ، مع رصد وتحديد عدد السيارات التجارية المتحركة في كل حي ، مؤكدا على ضرورة تسهيل الإجراءات للمنضبطين وعدم المخالفين للقوانين ، وتطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفين .

ومن جهة أخرى كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، اليوم رئيس حي منتزه ثان، بتنفيذ قراري إزالة للتعديات والمباني المخالفة، وقد تم تنفيذ قرار رقم 30 لسنة 2017 الصادر في حق بناء مخالف عبارة عن هيكل خرساني ومباني لطابق أرضي وطابق أول علوي والكائن بعزبة حوض المثلث عزبة العرب الكبرى أمام مدينة الملاهي، ثم توجهت الحملة لتنفيذ قرار رقم 35 لسنة 2017 الصادر في حق هيكل خرساني ومباني لدور أرضي مرتفع عن منسوب العقار الأول والكائن بعزبة حوض المثلث عزبة العرب الكبرى أمام مدينة الملاهي.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء، بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم و قوة ، قبل بيعها للمواطنين و تسكينها ، موجها باستمرار الحملات المكبرة لتنفيذ الإزالات و محاسبة المخالفين وتحويل أي مقصر بالإدارة الهندسية للنيابة الإدارية لمحاسبته وتوقيع أقصى العقوبة عليه ،مؤكدا على ضرورة تطبيق أحكام القانون و فرض هيبة الدولة والقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي باتت تهدد ارواح المواطنين.

و على جانب أخر شدد محافظ الاسكندرية على رئيس حي المنتزه أول و مدير مديرية الطرق و النقل، بضرورة الاهتمام برصف و إعادة تأهيل شبكة الطرق بنطاق الحي ، هذا و كلف رئيس الحي باستماع الى شكاوى و طلبات المواطنين والاستجابة لها و حلها بأسرع وقت ممكن، موجها بعمل بيان بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية التي بحاجة إلى رفع كفاءتها بالحي.