محافظة القاهرة توافق على إنشاء 4 كبارى مشاة بعين شمس

محافظة القاهرة توافق على إنشاء 4 كبارى مشاة بعين شمسالأربعاء، 03 يناير 2018 04:30 م
لجنة الإدارة المحلية
كتب محمود حسين
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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور محافظ القاهرة، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسرى نجيب، بشأن سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء كوبريين لمرور السيارات، الأول أعلى مزلقان العشرين، والثانى أعلى مزلقان عين شمس، و4 كبارى مشاة أعلى خط قطار السويس.
وقال النائب يسري نجيب، إن محافظة القاهرة وافقت على إنشاء تلك الكبارى نظرا لوجود تكدس مرورى للسيارات على المزلقانين المشار إليهما، وذلك لعدم قدرة المحافظة على توفير تلك الاعتمادات وحدها.
وعقب ممثل وزارة الداخلية، مؤكدا الموافقة على إنشاء 4 كبارى مشاة بمنطقة عين شمس وفقا لطلب الإحاطة، وطلبت تأجيل الأمر بالنسبة لإنشاء كوبريين لمرور السيارات أعلي المزلقانين، لإجراء دراسة هندسية.
وتوافق محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، مع ممثل وزارة الداخلية، مؤكدا الموافقة عأهمية إنشاء 4 كبارى مشاة وتأجيل إنشاء الكوبريين لمرور السيارات لحين انتهاء الدراسة الهندسية، ومنحت لجنة الإدارة المحلية مهلة شهر للانتهاء من الدراسة الهندسية.
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