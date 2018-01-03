مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضى للمنفعة العامةالأربعاء، 03 يناير 2018 04:23 م
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة مصنع لإنتاج السماد العضوى من المخلفات الزراعية، وذلك فى إطار المحافظة على البيئة من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية، والاستفادة الأمنة منها.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة للغاز الطبيعى، وذلك فى إطار دعم مشروعات الغاز الطبيعى.
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