مجلس الوزراء يوافق على الاتفاق التجارى بين مصر والجابون

مجلس الوزراء يوافق على الاتفاق التجارى بين مصر والجابونالأربعاء، 03 يناير 2018 04:20 م
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التجارى الموقع بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الجابونية، والذى يأتى فى إطار رغبة الطرفين في توثيق وتدعيم العلاقات التجارية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك بالعمل على تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين، فى إطار القوانين واللوائح المعمول بها، مع إنشاء لجنة تجارية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه.
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