ما قدمته الصحة بمجال الرقابة على الأغذية خلال 2017 فى 4 معلومات





كتب وليد عبد السلام





تقوم وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للرقابة على الأغذية بجهود كبيرة لتأمين الأغذية للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال مفتشى ومراقبى الأغذية بالأسواق والمحال التجارية.

"اليوم السابع" يقدم تحليلاً معلوماتياً عما قدمته وزارة الصحة فى مجال الرقابة على الأغذية طوال عام 2017 .

1- إعدام 135 طنا و136 كجم أغذية متنوعة مختلفة غير صالحة للاستهلاك.

2- التخلص من 20 ألف و589 لتر مياه معبأة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

3- المرور على 25 ألف و302 من الباعة الجائلين فى الأسواق.

4- تحرير 6 آلاف و701 محضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.