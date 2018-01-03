ماذا قدم وزير الصحة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق × 8 معلومات

ماذا قدم وزير الصحة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق × 8 معلوماتالأربعاء، 03 يناير 2018 04:01 م
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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واجهت وزارة الصحة والسكان انتشار الأدوية منتهية الصلاحية فى الأسواق بسلسلة من الإجراءات للتخلص منها نهائياً منعا لوصولها إلى ضعاف النفوس الذين يقومون بإعادة طرحها بالأسواق مرة أخرى.
"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتياً عن حجم المشكلة فى السوق والآليات التى اتخذتها الوزارة للتخلص منها.
1- حجم الأدوية منتهية الصلاحية فى السوق ما يعادل 600 مليون جنيه
2- صدر قرار وزارى رقم 14 لسنة 2017 يتضمن اليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات
3- استثناء ألبان الأطفال والأدوية المستوردة من قرار السحب.
4- إلزام الشركات بالتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية خلال 12 شهرا.
5- الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية.
6- بدون فاتورة لا يقبل سوى 2% من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط.
7- يلتزم الصيدلى بتسليم المرتجعات فى عبواتها الأصلية مختومة بخاتم الصيدلية.
8- تلتزم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بتلقى أية شكاوى تتعلق بالمخالفات.
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