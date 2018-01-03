video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ماذا قدم وزير الصحة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق × 8 معلومات

الأربعاء، 03 يناير 2018 04:01 م
ماذا قدم وزير الصحة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق × 8 معلومات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة


كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق


واجهت وزارة الصحة والسكان انتشار الأدوية منتهية الصلاحية فى الأسواق بسلسلة من الإجراءات للتخلص منها نهائياً منعا لوصولها إلى ضعاف النفوس الذين يقومون بإعادة طرحها بالأسواق مرة أخرى.

 

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتياً عن حجم المشكلة فى السوق والآليات التى اتخذتها الوزارة للتخلص منها.

 

1-      حجم الأدوية منتهية الصلاحية فى السوق ما يعادل 600 مليون جنيه

2-     صدر قرار وزارى رقم 14 لسنة 2017 يتضمن اليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات

3-      استثناء ألبان الأطفال والأدوية المستوردة من قرار السحب.

4-      إلزام الشركات بالتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية خلال 12 شهرا.

5-      الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية.

6-      بدون فاتورة لا يقبل سوى 2% من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط.

7-      يلتزم الصيدلى بتسليم المرتجعات فى عبواتها الأصلية مختومة بخاتم الصيدلية.

8-      تلتزم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بتلقى أية شكاوى تتعلق بالمخالفات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأخير سحب مرتجعات أدوية بـــ600 مليون جنيه يثير أزمة ضد "الشركات".. الصيادلة: انتهاء مهلة استرجاعها خلال 3 شهور.. الوزارة: وقف التعامل مع المخالفين.. وتطبيق الباركود العام المقبل يقضى على الغش والتهريب

الصحة

المرتجعات

الادوية منتهية الصلاحية



لا تفوتك
فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة