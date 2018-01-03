مأساة ربة منزل بالشرقية: زوجى مريض وأحتاج جاموسة أنفق من خيرها على صغارى





الشرقية- فتحية الديب

"تعبت من العمل باليومية، وأتمنى من الله أن يرزقنى لكى أتمكن من شراء جاموسة أعيش من خيرها أنا وأبنائى الخمسة، وخاصة بعد مرض زوجى وإجرائه عملية قلب مفتوح، وأصبح غير قادر عن العمل كثيرا" بهذه الكلمات روت "نهى خيرى" 36 سنة مقيمة بقرية تابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، قصتها.

تقول "نهى" إنها متزوجة من شخص بمدينة ديرب نجم، ودائما يحسن معاملتها ورزقها الله منه بـ5 أبناء فى مراحل مختلفة من التعليم، وكان يعمل سائقا على إحدى السيارات بأجر يومى بمدينة ديرب نجم.

وتابعت "نهى" بعد عدة سنوات بدأت أمورنا تتغير، حيث تعرض زوجى لألم شديد بالقلب، وبعدها قام إجراء عملية قلب مفتوح، ومن ساعتها أصبح غير قادر على الحركة والقيادة مثل الأول، كما أن أصحاب السيارات رفضوا أن يعمل على سيارتهم بعد ضعف صحته، وبدأت أساعده فى العمل باليومية، حتى تعبت وأصيبت بدوالى برجلي، ومع ذلك أقاوم من أجل تريبة أطفالى حيث إن معظمهم فى مراحل مختلفة من التعليم.

وناشدت الزوجة أهالى الخير والجمعيات الخيرية بالشرقية، بمساعدتها فى فتح كشك تعيش من خيره أو شراء جاموسة لها، لكى تتمكن من العيش من خيرها والإقامة بالمنزل لرعاية أطفالها، للتواصل مع الحالة على رقم 01154143204.