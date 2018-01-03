كوريا الجنوبية تعلن البدء فى إجراء اتصالات أولية مع بيونج يانج





سول (أ ش أ)

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أنها بدأت فى إجراء اتصالات أولية مع جارتها الشمالية بشأن إعادة فتح قناة اتصال عبر الحدود.

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية - فى بيان لها نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - إن مسئولى البلدين سيحاولون أولا معرفة ما إذا كانت خطوط الاتصال تعمل بشكل جيد.

وكانت سول قد أعلنت فى وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بيونج يانج تعتزم إعادة قناة الاتصال فى قرية "بانمونجوم" الحدودية، وذلك بعد مرور يوم واحد على عرض كوريا الجنوبية إجراء محادثات رفيعة المستوى مع جارتها الشمالية، لمناقشة إمكانية مشاركة بيونج يانج فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى الجنوب والمقررة الشهر المقبل.

وكان الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون" قد اقترح أمس الأول الاثنين، إمكانية إرسال الشمال لوفد للمشاركة فى ألعاب بيونج تشانج.

الجدير بالذكر أن قناة الاتصال فى قرية "بانموجوم" تم تعليقها تزامنا مع إيقاف تشغيل مجمع "كيسونج" الصناعى فى فبراير 2016.