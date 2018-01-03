كوريا الجنوبية ترحب بإعادة فتح خط الاتصال مع جارتها الشمالية





سيول (أ ف ب)

رحبت سول بإعلان كوريا الشمالية، الأربعاء، إعادة فتح خط الاتصال بين الكوريتين، معتبرة انه خطوة "مهمة جدا" لاستئناف الحوار المتوقف مع بيونج يانج.

وقال رئيس المكتب الصحفى للرئاسة يو يونغ-شان، أن "إعادة العمل بالخط الساخن أمر مهم جدا"، وأضاف أن هذه الخطوة "تخلق أجواء تسمح بالاتصال (بين سلطات الكوريتين) فى كل الأوقات".