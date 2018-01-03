كوريا الجنوبية ترحب بإعادة فتح خط الاتصال مع جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية ترحب بإعادة فتح خط الاتصال مع جارتها الشماليةالأربعاء، 03 يناير 2018 08:52 ص
رئيس كوريا الجنوبية
سيول (أ ف ب)
إضافة تعليق
رحبت سول بإعلان كوريا الشمالية، الأربعاء، إعادة فتح خط الاتصال بين الكوريتين، معتبرة انه خطوة "مهمة جدا" لاستئناف الحوار المتوقف مع بيونج يانج.
وقال رئيس المكتب الصحفى للرئاسة يو يونغ-شان، أن "إعادة العمل بالخط الساخن أمر مهم جدا"، وأضاف أن هذه الخطوة "تخلق أجواء تسمح بالاتصال (بين سلطات الكوريتين) فى كل الأوقات".
إضافة تعليق
شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور
5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة