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كوريا الجنوبية ترحب بإعادة فتح خط الاتصال مع جارتها الشمالية

الأربعاء، 03 يناير 2018 08:52 ص
كوريا الجنوبية ترحب بإعادة فتح خط الاتصال مع جارتها الشمالية رئيس كوريا الجنوبية


سيول (أ ف ب)
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رحبت سول بإعلان كوريا الشمالية، الأربعاء، إعادة فتح خط الاتصال بين الكوريتين، معتبرة انه خطوة "مهمة جدا" لاستئناف الحوار المتوقف مع بيونج يانج.

وقال رئيس المكتب الصحفى للرئاسة يو يونغ-شان، أن "إعادة العمل بالخط الساخن أمر مهم جدا"، وأضاف أن هذه الخطوة "تخلق أجواء تسمح بالاتصال (بين سلطات الكوريتين) فى كل الأوقات".


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إعادة فتح خط الاتصال

جارتها الشمالية

كوريا الشمالية



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