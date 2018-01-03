كل شىء عن التعاون بين "الريف المصرى" و"الصناعات الهندسية" بمشروع 1.5 فدان





كتبت: دانه الحديدى

أعلنت شركة الريف المصرى، الشركة المسئولة عن تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان، رغبتها فى الاستعانة بآلات ومعدات مصرية فى تنفيذ المشروع عن طريق التعاون مع عدد من الشركات المصرية المتخصصة فى هذا المجال، وهو التعاون الذى من المقرر ان يتم تحت مظلة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

فيما يلى أهم النقاط المتعلقة بالتعاون بين "الريف المصرى" و"الصناعات الهندسية"..

- تسعى شركة الريف المصرى عن طريق هذا التعاون للاعتماد على آلات ومعدات مصرية الصنع فى تنفيذ المشروع

- تعد الآلات الزراعية و"طلمبات" رفع المياه من الآبار، اهم المعدات المطلوبة للمشروع

- يشمل التعاون ايضا مواد البناء والمواد الكيماوية والحبوب والمنتجات الغذائية

- يتم اللجوء لمنتجات غير مصرية فى حالة عدم سد الشركات المصرية لاحتياجات المشروع، او عدم توافر المعدات المطلوبة داخل مصر

- اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلى الشركة والغرفة، لتحديد احتياجات المشروع، كذلك التكلفة المالية المتوقعة

- تعقد اللجنة اجتماعها الأول خلال شهر لعرض كل الاحتياجات الصناعية المتاحة بالمشروع، وتسجيل الشركات الصناعية بالمشروع.

- يأتى هذا التعاون ضمن جهود مبادرة "مصر تصنع"، التى اطلقها اتحاد الصناعات بهدف تعميق المنتج المحلى