كل شىء عن أزمة سعر طن قصب السكر مع بداية 2018 بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

ينتظر الآلاف من المزارعين بمحافظة الأقصر، خلال ساعات صدور قرار الحكومة بالسعر النهائى لتوريد طن القصب لمصنع سكر أرمنت، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات ولقاءات فيما بينهم حول مطالبهم بالموسم الجديد وحصاد القصب لهذا العام، وكذلك اجتماعات الحكومة مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب المزارعين بمختلف أنحاء الجمهورية لمناقشة أسعار الطن الجديدة ومطالب المزارعين.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أزمة سعر طن القصب التى تتجدد بصورة سنوية بين المزارعين والحكومة ومصانع قصب السكر بالصعيد:-

1- موسم حصاد القصب يبدأ فى شهر يناير من كل عام للمصانع المختلفة بالصعيد

2- ظهرت أزمة سعر طن قصب السكر بسبب ارتفاع تكاليف الصرف على المحصول طوال فترة الزراعة

3- محافظات الصعيد تورد كل عام نحو 15 مليون طن من المنتج إلى 7 مصانع سكر

4- مزارعو قصب السكر بالأقصر طلبوا رفع سعر طن القصب الحالى وهو 620 جنيهاً إلى 1000 جنيه

5- المزارعون أكدوا أن السعر الحالى للطن يعرضهم للخسارة الكبيرة فى المحصول

6- المزارعون عقدوا عدة لقاءات بمختلف مدن المحافظة لبحث سبل المطالبة من الحكومة برفع سعر طن القصب

7- هدد مزارعو مدينة إسنا بعدم توريد القصب لمصنع سكر أرمنت نهائياً لحين رفع سعر الطن

8- مزارعون مدينة إسنا اتفقوا على القيام برفع توصيات ومذكرات للمحافظ ورئيس الوزراء والحكومة للتدخل فى تلك الأزمة

9- المطالبة برفع سعر طن قصب السكر إلى 1000 جنيه ليتواكب مع الزيادات الكبيرة فى أسعار السماد ومستلزمات الإنتاج

10- مزارعو مدينة القرنة عقدوا لقاء من كبار مزارعى قصب السكر للتحرك فى أزمتهم مثل باقى المدن

11- مزارعو قصب السكر طالبوا أيضاً بزيادة منحة الرى من الحكومة

12- طلب المزارعون ضرورة الرقابة على موازين مصانع القصب عن طريق كاميرات الكترونية

13- تكلفة طن قصب السكر الواحد بداية من زراعته حتى حصاده تصل إلى 595 جنيهًا، فى حين أن سعره الحالى يبلغ 620 جنيه

14- المزارعون طالبوا بتعديل العقود المبرمة بينهم وبين شركة السكر مؤكدين أن بنودها تصب فى صالح الشركة وليس موردى المحصول القومى

15- خالد حرز الله نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر أكد أن سعر الطن الحالى للقصب غير مجدى اقتصاديا للمزارع لارتفاع التكلفة الفعلية للفدان