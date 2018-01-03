كلية الزراعة بجامعة قناة السويس تواصل بيع منتجاتها للمواطنين بالإسماعيلية





الإسماعيلية- جمال حراجى





توجهت سيارات تابعة لكلية الزراعة بجامعة القناة إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون بالإسماعيلية لبيع الخضروات بأسعار مخفضة، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، وذلك فى إطار خدمة المجتمع والمشاركة المجتمعية لجامعة قناة السويس، و بدعم من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور شريف رضوان القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، والدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع، والمهندس محمد سليمان مدير وحدة المزارع بالكلية.

وقالت الدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع، إن البيع اليوم شمل ما يزيد على عشرة أصناف من الخضروات من منتجات وحدة إنتاج مزارع الكلية، والتى تمتاز بأنها منتجات زراعية آمنة وتقل أسعارها عن الأسعار المتداولة فى الأسواق.

وأضافت مغازى، أن سيارات البيع للجمهور هو تقليد تتبعه جامعة قناة السويس بتوجيه من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرة إلى أن منتجات كلية الزراعة من خضروات وفاكهة، ودواجن، وأرانب، وعسل نحل، ونباتات الزينة، والألبان ومنتجاتها، يتم بيعها من خلال الوحدات المختلفة التابعة لكلية الزراعة، كما يتم توريد الألبان ومنتجاتها إلى المستشفى الجامعى والمدن الجامعية للطلبة والطالبات، تدعيما لدور الجامعة المجتمعى.