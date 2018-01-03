كتاب يدعو بريطانيا لتعليم العربية والصينية لتصبح قوة عالمية بعد "الخروج"





كتبت رباب فتحى





دعا مجموعة من كبار الأكاديميين فى كتاب جديد يحمل عنوان "اللغات بعد البريكست"، المملكة المتحدة البريطانية إلى تعليم لغات مثل الألمانية والعربية والصينية للمساعدة فى تحويل البلاد إلى قوة تجارية متعددة الوجهات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأضافت الصحيفة، أنه فى الوقت الذى تسعى فيه بريطانيا إلى توقيع اتفاقيات التجارة الحرة عبر ثلاث قارات على الأقل فى محاولة لتحويل البلاد إلى قوة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، عليها أن تصلح تعليم اللغات الأجنبية "المقلق بشكل مخيف" وأن تركز على اللغة الألمانية والصينية والعربية، لأنها إذا لم تفعل ذلك ستخاطر بالتراجع فى السوق العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن الأكاديميين يحذرون فى كتابهم أن "بريطانيا العالمية" لن تزدهر إلا إذا أصبحت أمة متعددة اللغات.

ونصح الأكاديميون موظفى الخدمة المدنية والوزراء وتلاميذ المدارس بتدريس اللغات التى تتحدث بها الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.