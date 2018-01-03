قداس للسجناء الأقباط بالسجون بمناسبة عيد الميلاد





كتب محمود عبد الراضى





أعد قطاع السجون بالتنسيق مع كنيسة مار جرجس القبطية الأرثوذكسية بمصر الجديدة زيار ة من رجال الدين المسيحى داخل سجن ليمان طرة لإ قامة الصلوات وتقديم بعض الهدايا للنزلاء من الإخوة المسيحيين للاحتفال بهذه المناسبة .