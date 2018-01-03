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قداس للسجناء الأقباط بالسجون بمناسبة عيد الميلاد

الأربعاء، 03 يناير 2018 02:50 م
قداس للسجناء الأقباط بالسجون بمناسبة عيد الميلاد قداس- ارشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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أعد قطاع السجون بالتنسيق مع كنيسة مار جرجس القبطية الأرثوذكسية بمصر الجديدة زيارة من رجال الدين المسيحى داخل سجن ليمان طرة لإقامة الصلوات وتقديم بعض الهدايا للنزلاء من الإخوة المسيحيين للاحتفال بهذه المناسبة.
 
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع السجون على تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء تمهيدا لإعادتهم إلى المجتمع كمواطنين صالحين.

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السجون

الداخلية

عيد الميلاد



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