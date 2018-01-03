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الأربعاء، 03 يناير 2018 07:19 م
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فيديو وصور.. جنايات الإسماعيلية تقضى بإعدام 5 متهمين بقتل صديقهم لسرقته

الأربعاء، 03 يناير 2018 05:49 م
فيديو وصور.. جنايات الإسماعيلية تقضى بإعدام 5 متهمين بقتل صديقهم لسرقته محكمة جنايات الإسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بلال أبو السعود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو هاشم ومحمد مندور، وأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الستار ومحمد كيلانى وسعيد صديق، بإعدام 5 متهمين بتهمة قتل صديقهم وسرقة شقته فى الجناية رقم 11761 لسنة 2015 جنايات مركز أبوصوير.

محكمة جنايات الإسماعيلية (1)

تلقى العميد هشام مروان مأمور مركز ابوصوير بلاغا من "شيرين .م.أ" 42 عاما موظفة بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، مقيمة بمدينة المستقبل دائرة المركز، يفيد بأنها عثرت على شقيقها "عماد.م.أ" مقتولا داخل شقته بمدينة المستقبل، وسرقة محتويات شقته.

محكمة جنايات الإسماعيلية (2)

تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الجريمة وضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الجريمة أصدقاء المجنى عليه، وهم المتهم "محمد.م.ر" 20 عاما، مبيض محارة، وشقيقيه "عصام" 26 عاما عامل، و"علاء" 24 عاما، مبيض محارة، والمتهم "حسين.ر.م"19 عاما فلاح، والمتهم "عمرو.ع.ع" 26 عاما، صاحب محل خردة، وجميعهم مقيمين بمدينة المستقبل.

 

محكمة جنايات الإسماعيلية (3)

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين جميعا، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، واعترف المتهمون بأن المجنى عليه صديقهم، ويترددون على شقته باستمرار، وقرروا سرقة محتويات الشقة، نظرا لأن المجنى عليه يعيش بمفرده بالشقة، لمرورهم بضائقة مالية، حيث سرقوا مفاتيح الشقة وعند فتحها اكتشفوا أن المجنى عليه داخل الشقة، وعندما اعترضهم خنقوه بسلك كهرباء وسرقوا محتويات الشقة وفرو هاربين.

 

محكمة جنايات الإسماعيلية (4)

تم التحفظ على المتهمين والمسروقات، وأحالهم المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، إلى محكمة الجنايات التى قررت إحالة أوراق المتهمين الـ5 إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

 

محكمة جنايات الإسماعيلية (5)

 

 

محكمة جنايات الإسماعيلية (6)
 

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