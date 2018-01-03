فيديو.. عرب الأحواز يحرقون العلم الإيرانى ويتوعدون بإسقاط نظام الملالى





كتب – محمود محيى

كشف مقطع فيديو نشره نشطاء إيرانيون بمواقع التواصل الاجتماعى، مجموعة من المتظاهرون بمنطقة الأحواذ – غرب إيران – والتى يقيم فيها أغلبية من أصول عربية، بحرق العلم الإيرانى متوعدين نظام الملالى بإسقاطه.

ويواصل المتظاهرون الإيرانيون احتجاجاتهم ضد نظام ولاية الفقيه، حتى كتابة تلك السطور، وفق حسابات عدد كبير من النشطاء الإيرانيون بمواقع التواصل الاجتماعى، حيث رفع المحتجون سقف مطالبهم بتنحى المرشد "على خامنئى" ومزقوا صور قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى.

وتشهد إيران "ثورة جياع" عارمة، فهناك 40 مليون إيرانى يعيشون تحت خط الفقر، وما زاد الطين بلة إنفاق النظام مليارات الدولارات على الحروب الدائرة بالوكالة فى سوريا والعراق واليمن، وتحميل المواطن الإيرانى فاتورة تلك الحروب، وارتفاع أسعار الوقود 50%، وخروج 30 مليون مواطن من مظلة الدعم النقدى، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة لـ12.4% بما يعادل 3.2 مليون عاطل.