فيديو..شيخ قطرى يشكو احتجازه من قبل نظام تميم ومنع سفره لتلقى العلاج





كتب عبد الوهاب الجندى

حمل المعارض القطرى، خالد الهيل، نظام الحمدين فى قطر، المسئولية الكاملة عن تدهور صحة الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى التى تمنعه سلطات تميم من السفر للعلاج.

وكتب الهيل على صفحته بموقع تويتر: الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى ممنوع من السفر ومحروم من العلاج وعليه قيد أمنى بأمر من عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء، أحمل تنظيم الحمدين المسئولية الكاملة عن تدهور صحة الشيخ وحرمانه من أبسط حق وهو العلاج وما عليه أى قضية جنائية فقط تشبيح من تنظيم الحمدين".

ونشر الهيل شريط مصور، للشيخ سعود بن خليفة آل ثانى، يناشد فيه تنظيم الحمدين، بالسماح له بالسفر لتلقى العلاج منعًا من تدهور صحته.

وقال الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى، إن السلطات القطرية تفرض عليه حذر السفر من تاريخ 18 أبريل 2016، حتى اليوم دون أى أسباب.