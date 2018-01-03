فيديو.. دفن الكاتب الراحل إبراهيم نافع بمقابر أسرته بمدينة 6 أكتوبر





كتب محمد السيد تصوير حسن محمد وخالد كامل





انتهت منذ قليل، مراسم دفن الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق، بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.



وحرص الكاتب الصحفى إبراهيم حجازى وحسن حمدى وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، والإعلامى جابر القرموطى على مرافقة جثمان الراحل إلى مثواه الأخير.





وكانت قد تسلمت أسرة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق جثمان الراحل، أمس الثلاثاء، من قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، بعد أن وصل صباح اليوم من دبى ،ومن المقرر تنظيم مراسم عزاء غدا الخميس بمسجد عمر مكرم.































































































































































