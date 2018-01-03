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الأربعاء، 03 يناير 2018 06:17 م
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فيديو .. إلهام شرشر زوجة حبيب العادلى تشارك فى مراسم دفن جثمان إبراهيم نافع

الأربعاء، 03 يناير 2018 03:45 م
فيديو .. إلهام شرشر زوجة حبيب العادلى تشارك فى مراسم دفن جثمان إبراهيم نافع الهام شرشر الكاتبة الصحفية فى تشييع جثمان ابراهيم نافع


كتب أحمد حسنى - إبراهيم سعيد
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شاركت الهام شرشر الكاتبة الصحفية فى تشييع جثمان ابراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام الاسبق وأحد أعمدة المؤسسة، لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

 

 

كان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع قد توفى يوم الاثنين الماضى بالمدينة الطبية بإمارة دبى، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

 

ويعد إبراهيم نافع أحد أبرز رواد الصحافة المصرية، حيث شغل منصب نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وكان له إنجازات كبيرة فى مجال الصحافة، حيث ساهم فى تدشين العديد من الإصدارات الصحفية والمجلات المتخصصة.


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الهام شرشر

ابراهيم نافع

تشييع جثمان ابراهيم نافع

زوجة حبيب العادلى



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