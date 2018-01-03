فيديو .. إلهام شرشر زوجة حبيب العادلى تشارك فى مراسم دفن جثمان إبراهيم نافع

فيديو .. إلهام شرشر زوجة حبيب العادلى تشارك فى مراسم دفن جثمان إبراهيم نافعالأربعاء، 03 يناير 2018 03:45 م
الهام شرشر الكاتبة الصحفية فى تشييع جثمان ابراهيم نافع
كتب أحمد حسنى - إبراهيم سعيد
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شاركت الهام شرشر الكاتبة الصحفية فى تشييع جثمان ابراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام الاسبق وأحد أعمدة المؤسسة، لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.
كان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع قد توفى يوم الاثنين الماضى بالمدينة الطبية بإمارة دبى، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.
ويعد إبراهيم نافع أحد أبرز رواد الصحافة المصرية، حيث شغل منصب نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وكان له إنجازات كبيرة فى مجال الصحافة، حيث ساهم فى تدشين العديد من الإصدارات الصحفية والمجلات المتخصصة.
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