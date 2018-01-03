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فودافون: إصلاح عطل فنى سبب مشكلة بالخدمات الصوتية لـ 3G لمدة ساعة

الأربعاء، 03 يناير 2018 08:26 م
فودافون: إصلاح عطل فنى سبب مشكلة بالخدمات الصوتية لـ 3G لمدة ساعة فودافون


كتبت: هبة السيد
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قال المهندس أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بفودافون مصر، إن خدمة فودافون عادت لكفائتها 100%، بعد إصلاح عطل خاص بالسوفت وير لأحد السويتشات الخاصة بالشركة فى التجمع الخامس، حيث تعمل الشركة على معرفة أسباب العطل. 
 
وأوضح عصام، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فريقا متميزا من فودافون استطاع نقل المكالمات عبر باقي سويتشات الشبكة وحل المشكلة فى حوالى ساعة هى مدة العطل، الذي كان يتعلق بالخدمات الصوتية للهواتف التى تعمل عبر خدمات الحيل الثالث للمحمول فى مناطق معينة، أما خدمات نقل البيانات و الجيل الثانى لم تتأثر. 
 
 

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أخبار الاقتصاد

الجيل الثالث

فودافون

نقل البيانات

الخدمات الصوتية



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