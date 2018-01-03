فلسطين تطلب من إسرائيل إعادة كميات الكهرباء المقلصة منذ 8 شهور إلى غزة

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أعلن رئيس هيئة الشئون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، أن السلطة طلبت رسميا من إسرائيل إعادة زيادة كميات التيار الكهربائى التى تزود بها قطاع غزة بعد 8 أشهر من تقليصها.

وقال الشيخ، فى بيان له، إن الهيئة توجهت بتعليمات من الرئيس محمود عباس، بطلب رسمى إلى السلطات الإسرائيلية لإعادة الـ50 ميجا واط من خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وذلك عما كان معمولا به سابقا فى القطاع.

من جهته، قال رئيس وزراء حكومة الوفاق، رامى الحمد الله، إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعادة الـ50 ميجا واط من خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة، على أن تلتزم شركة توزيع كهرباء غزة بموجبات هذا القرار.

وأشار الحمد الله، فى بيان، إلى أن القرار "جاء انطلاقا من حرص القيادة، وعلى رأسها الرئيس عباس على وحدة الوطن، والعمل المتواصل للتخفيف من معاناة المواطنين فى المحافظات الجنوبية، وبناء على تعليمات منه".

وكانت السلطة الفلسطينية، طلبت من إسرائيل فى مطلع أبريل الماضى، تقليص 50 ميجا واط من كميات التيار الكهربائى التى تزود بها قطاع غزة وتدفع السلطة فواتيرها المالية.

ويحتاج قطاع غزة فى الوضع الطبيعى يوميا إلى 500 ميجاواط، فيما ما يتوفر 210 ميجاواط كان يتم توريد 120 منها من إسرائيل قبل تقليص ذلك، و30 ميجاواط من مصر، والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى غزة، ونتيجة لهذا العجز تعتمد شركة توزيع كهرباء غزة على جدول طوارئ يقوم على أربع ساعات وصل للكهرباء يوميا.