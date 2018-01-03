فتح الطريق بعزبة الواحى بكوم أمبو بعد خروج قطار قصب السكر عن القضبان





أسوان ندى سليم





تمكنت الوحدة المحلية بمركز كوم أمبو، من فتح الطريق فى منطقة عزبة الواحى، وذلك بعد رفع آثار حادث خروج ديزل قطار قصب السكر، خلال طريقه إلى مصنع السكر بكوم أمبو، دون وقوع إصابات.

كان قد خرج قطار قصب السكر عن القضبان، نتيجة انحراف مساره، وأرسل مصنع السكر الونش الخاص به لإعادة وضعه علي القضبان.