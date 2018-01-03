غلق وتشميع 11 محلا تجاريا مخالفا لشروط التراخيص بمدينة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر، من خلال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد صلاح المندوة رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد موافى عبد الله مدير الإدارة، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع للمحلات المخالفة وغير المرخصة.

وشملت الحملة تنفيذ 11 غلقا إداريا وتشميعها بالشمع الأحمر، أرقامها (877، 883، 886، 879، 887، 885، 880، 882، 881، 884، 878) لسنة 2017م، وخلالها تم غلق قاعة أفراح كائنة بشارع الجولى فيل، وغلق محل طهى وتجهيز مأكولات الكائن بشارع المعز لدين الله المتفرع من شارع المدينة المنورة، ومطعم أسماك الكائن بشارع المدينة المنورة، وغلق مغسلة سيارات بشارع فندق المروة المتفرع من شارع التليفزيون، وغلق مخبز شامى بشارع شل المتفرع من شارع النزهة شرق السكة الحديد، وغلق مقهى كائنة بشارع عبد المنعم العديسى، وغلق ثلاجة تبريد كائنة بشارع الحجاجية شرق السكة الحديد، وغلق مقهى كائنة بشارع سيالة بدران شرق السكة الحديد.

كما تم غلق قاعة أفراح كائنة بشارع سيالة بدران شرق السكة الحديد، وغلق محل بيع قطع غيار سيارات وتجميع أسطوانات فارغة الكائن بشارع سيالة بدران شرق السكة الحديد، وغلق ورشة تشغيل أخشاب ميكانيكية الكائنة بالنجع التحتانى بجوار الوحدة الصحية بالكرنك القديم، وتم تشميع المحلات بالشمع الأحمر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك بتواجد إدارة رخص المحلات ولجنة الغلق بالإدارة الهندسية وبمصاحبة قوة شرطة الكول الأمنى وقسم شرطة الأقصر.

وتأتى تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء مصطفى صلاح مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، لجميع الجهات المعنية بالتعامل بحزم تجاه جميع المحال المخالفة على مستوى مدينة الأقصر، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهها من حيث غلق وتشميع تلك المحال التى تعمل بدون ترخيص، وذلك لحماية حقوق المواطنين، وفرض هيبة الدولة والقانون.