عودة طائرة النيل المتجهة إلى تركيا لإصابتها بعطل فنى

عودة طائرة النيل المتجهة إلى تركيا لإصابتها بعطل فنىالأربعاء، 03 يناير 2018 09:06 م
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، عودة طائرة شركة النيل للطيران مرة أخرى لمطار القاهرة، بعد إقلاعها بدقائق بسبب عطل فنى فى مجموعة الهيدروليك، أدى إلى عدم إتمام الرحلة وتهيد أمن وسلامة الركاب والطائرة.
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة شركة النيل للطيران رقم 191 والمتجهة إلى العاصمة التركية اسطنبول، يطلب فيه السماح له بالعودة مرة أخرى للمطار بسبب عطل فى مجموعة الهيدروليك.
وأضافت المصادر، أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، وتم إنزال الركاب في صالة الترانزيت، واستدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل، ولم يتم تحديد موعد لإقلاعها متجهة إلى تركيا.
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