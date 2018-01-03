عطل فنى فى شبكة "فودافون".. والشركة: جارى إصلاحه

عطل فنى فى شبكة "فودافون".. والشركة: جارى إصلاحهالأربعاء، 03 يناير 2018 05:27 م
فودافون
كتبت- هبة السيد
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أكد مصدر مسئول بشركة "فودافون مصر"، أنه جارى العمل على إصلاح العطل الفنى الذى أصاب الشبكة ببعض مناطق الجمهورية، وتسبب فى صعوبة إجراء المكالمات، متوقعًا الانتهاء من إصلاحه فى القريب العاجل.
وكان عدد من مستخدمى شبكة فودافون، قد اشتكوا من صعوبة إجراء مكالمات هاتفية عبر الشبكة أو استقبال مكالمات منذ ظهر اليوم الأربعاء.
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