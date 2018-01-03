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طالب يذبح ابن شقيقه بسبب الغيرة فى الدقهلية

الأربعاء، 03 يناير 2018 05:17 م
طالب يذبح ابن شقيقه بسبب الغيرة فى الدقهلية المتهم


الدقهلية -شريف الديب
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تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من "حمادة يوسف الفراش" عامل، بالعثور على جثة نجله مذبوحا وملقى أسفل السرير بمنزله.

 انتقل رجال المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة، لمحل الواقعه وتبين أن الجثة لطفل يدعى "محمود 11 سنة" ومذبوح وملقى أسفل السرير بشقتهم.

 وتبين أن شقيقة الطفل من الأب سبق أن لقيت مصرعها منذ عشرة أيام إثر سقوطها من مكان مرتفع بالمنزل وإيفاد أهلها وقتها أنها سقطت أثناء لهوها، لتصرح النيابة بدفن الجثة.

 ودلت تحريات الرائد احمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة أن قاتل الطفلين هو عمهم ويدعى أحمد والبالغ من العمر 16 عاما حيث قام بقتل ابنة شقيقه الصغرى والبالغ عمرها عاما ونصف وعقب عشرة أيام قام بذبح ابن شقيقه محمود البالغ من العمر 11 عاما لكرهه لوالدهما ولكرهه لأبيه لمقارنته الدائمة بابن شقيقه المتفوق دراسيا،  وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام عقب اعترافه تفصيليا بجريمتى القتل.

 

 

 


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