ضبط سائق تاكسى أستولى على 700 جنيه من سائحة فرنسية بالغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة





تمكنت مباحث مرور البحر الأحمر، من ضبط سائق تاكسى استولى على 700 جنيه من سائحة فرنسية الجنسية مستغلا عدم معرفتها بالعملة المصرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

كان ورد لقسم شرطة أول الغردقة المحضر رقم 16 أحوال إدارة شرطة السياحة وآثار شمال البحر الاحمر بتضرر سائحة فرنسية الجنسية من أحد سائقي التاكسي.

بالانتقال و الفحص تم التقابل مع السائحة وبسؤالها أقرت أنها استقلت تاكسي لتوصيلها هي وزوجها من الفندق محل الإقامة إلى سينزو مول واتفقت معه على مبلغ مالي 300 جنيه مصري للذهاب والعودة والانتظار لحين الانتهاء من التسوق إلا أنه قام بالاستيلاء على مبلغ مالي قدرة 700 جنيها مصري مستغلا جهلها بفئات العملة المحلية.

وبسؤالها عن الشخص مرتكب الواقعة أفادت بأنه قائد سيارة تاكسي تحمل كود641 ولا تعلم بياناته وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية.

بإجراء التحريات السرية بمعرفة ضباط مباحث المرو تمكن تحديد السيارة وتبين أنها تحمل لوحات " ط ر ل 7942 " قيادة المدعو " فريد. ش " ثان الغردقة والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا سرقة متنوعة – سرقة محمول تحصيل أجرة زيادة" .

تمكن العقيد رضا النحاس رئيس مباحث المرور من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقدم المبلغ المالي وقدرة 400 جنيها

تم التحفظ على المتهم والسيارة، و أعيد قيد المحضر برقم 79/2018 جنح قسم أول الغردقة وجارى العرض على النيابة العامة .