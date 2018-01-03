ضبط ربتى منزل بحوزتهن 800 قرص تامول بسفاجا





البحر الأحمر - عماد عرفة





تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط ربتى منزل بحوزتهن كمية من الأقراص المخدرة، خلال مرورك بكمين سفاجا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد أحمد أنور رئيس مباحث سفاجا يفيد تمكن النقيب مهران العيسوي ضابط مباحث قسم سفاجا المعين خدمة كمين سفاجا " الفترة الصباحية " من ضبط كلا من " منى. ا " ربة منزل ومقيمه المحلة الكبرى – الغربية، المدعوة " تيسير . ا " ربة منزل ومقيمه قرية علي باشا مركز مغاغة – المنيا وبحوزتهن عدد 800 قرص من عقار التامول المخدر وعدد 2 هاتف محمول حال استقلالهن احد سيارات الأجرة القادمة من مدينة قنا إلى مدينة الغردقة .

وبمواجهتهن بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهن للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهن تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4 أدارى قسم شرطة سفاجا لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.