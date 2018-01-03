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الأربعاء، 03 يناير 2018 06:58 ص
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صور.. مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بطريق الغردقة - غارب

الأربعاء، 03 يناير 2018 05:55 ص
صور.. مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بطريق الغردقة - غارب اشتعال النيران فى سيارة نقل بعد انقلابها


البحر الأحمر - عماد عرفة
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لقى فجر اليوم شخص مصرعه وأصيب أثنان آخرين فى انقلاب سيارة نقل بطريق الغردقة - غارب، واشتعال النيران بالسيارة بعد انقلابها مما أدى إلى تفحم الجثة، تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى.

 

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحرالأحمر يفيد انقلاب سيارة نقل بطريق الغردقة - غارب، مما أسفر عن اشتعال النيران بالسيارة بعد انقلابها، مما أدى لمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهم لمستشفى غارب المركزى، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

 

اشتعال النيران فى سيارة نقل بعد انقلابها (1)
اشتعال النيران فى سيارة نقل بعد انقلابها
اشتعال النيران فى سيارة نقل بعد انقلابها (2)
اشتعال النيران فى سيارة نقل بعد انقلابها
اشتعال النيران فى سيارة نقل بعد انقلابها (3)
اشتعال النيران فى سيارة نقل بعد انقلابها 

 


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