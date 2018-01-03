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صور.. مشاهير الإعلام والصحافة يشاركون فى جنازة إبراهيم نافع

الأربعاء، 03 يناير 2018 02:45 م
صور.. مشاهير الإعلام والصحافة يشاركون فى جنازة إبراهيم نافع مكرم محمد أحمد فى جنازة إبراهيم نافع


كتب ــ محمد السيد - تصوير حسام عاطف وحسن محمد وكريم عبد العزيز
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فى تشييع جثمانه لمثواه الأخير، شارك عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين فى جنازة أبرز من انجبت الصحافة المصرية والعربية الكاتب الصحفى إبراهيم نافع الذى وافته المنية يوم الاثنين الماضى بعد صراع طويل مع المرض.

شارك الكاتب والصحفيون والإعلاميون فى تشييع جثمان نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة الأهرام بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بينهم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، والإعلامى أحمد موسى، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والإعلامى جابر القرموطى.

كان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع قد توفى يوم الاثنين الماضى بالمدينة الطبية بإمارة دبى، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

ويعد إبراهيم نافع أحد أبرز رواد الصحافة المصرية، حيث شغل منصب نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وكان له إنجازات كبيرة فى مجال الصحافة، حيث ساهم فى تدشين العديد من الإصدارات الصحفية والمجلات المتخصصة.

 

1-الكاتبة الصحفية سحر عبد الرحمن
الكاتبة الصحفية سحر عبد الرحمن

 

4 خالد دواد وسحر عبد الرحمن
 خالد دواد وسحر عبد الرحمن

 

5 عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق
عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق

 

6 جابر القرموطى
 جابر القرموطى

 

7 أحمد موسى
أحمد موسى

 

8 عبد المحسن سلامة
 عبد المحسن سلامة

 

9 أحمد موسى
 أحمد موسى

 

10 عبد المحسن سلامة
 عبد المحسن سلامة

 

11 محمد عبد القدوس
 محمد عبد القدوس

 

12 أحمد موسى وحاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين
 أحمد موسى وحاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين

 

أحمد موسى
أحمد موسى

 

الإعلامى أحمد موسى 3
الإعلامى أحمد موسى 

 

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين 2
عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين 

 

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

 

عبد المنعم سعيد المفكر السياسى وأحمد موسى
عبد المنعم سعيد المفكر السياسى وأحمد موسى

 

مكرم محمد احمد
مكرم محمد أحمد

 

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

 

 


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