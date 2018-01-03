صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاء مستشفى سيدى غازى بتكلفة 89 مليون جنيه





كفر الشيخ – محمد سليمان





تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مستشفى سيدى غازى المركزى الجديدة بتكلفة إنشاءات 89 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات الطبية، على مساحة 4891 متر مربع، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، تضم 103 سرير، 6 عناية مركزة، و11 حضانة أطفال، و27 ماكينة غسيل كلوى.

كما تفقد المحافظ أقسام المستشفى التى تضم الطوارئ والغسيل الكلوى والمعامل والأشعة وبنك الدم والنساء والتوليد وحضانات الأطفال والعناية المركزة والإنعاش والإفاقة، واستمع المحافظ إلى شرح الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة، حول إمكانيات المستشفى والمناطق التحى تقدم لها الخدمة، ومستوى الخدمة المستهدفة.



وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع مستوى الخدمة مستشفى سيدى غازى المركزى إلى "خدمة ثلاثية" لاستقبال الحوادث والطوارئ وعمليات المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية.

وأضاف المحافظ ، لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيفتتح المستشفى وعدد من المشروعات التنمية خلال الزيارة المرتقبة له قريباً للمحافظة.