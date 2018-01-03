صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاءات مدرسة كوم الحجر الزراعية

صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاءات مدرسة كوم الحجر الزراعيةالأربعاء، 03 يناير 2018 04:35 م
جانب من الجولة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، وصلاح عثمالن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، مبنى مدرسة كوم الحجر الثانوية الزراعية التابعة للإدارة التعليمية بالحامول ، والمقامة على 12 فدانا وقارب الانتهاء من الأعمال بها.
قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" إن المدرسة سيتم افتتاحها العام الدراسى المقبل لتستقبل الطلاب، وكان من المفترض أن تستقبل الطلاب هذا العام ولكن نظراً لعدم اكتمال الإنشاءات بها، تم تأجيل نقل الطلاب لها ، مؤكداً أن طلاب المدرسة الزراعية بكوم الحجر ملحقين على مدرسة كوم الحجر الإعدادية كفترة مسائية.
جانب من الزيارة التفقدية للمحافظ
مبنى المدرسة الزراعية بكوم الحجر
جانب من مبنى الورشة بالمدرسة
محافظ كفر الشيخ يتفقد مبنى المدرسة الثانوية الزراعية بكوم الحجر
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