video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاءات مدرسة كوم الحجر الزراعية

الأربعاء، 03 يناير 2018 04:35 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاءات مدرسة كوم الحجر الزراعية جانب من الجولة


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق


تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، وصلاح عثمالن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، مبنى مدرسة كوم الحجر الثانوية الزراعية التابعة للإدارة التعليمية بالحامول ، والمقامة على 12 فدانا وقارب الانتهاء من الأعمال بها.

قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" إن المدرسة سيتم افتتاحها العام الدراسى المقبل لتستقبل الطلاب، وكان من المفترض أن تستقبل الطلاب هذا العام ولكن نظراً لعدم اكتمال الإنشاءات بها، تم تأجيل نقل الطلاب لها ، مؤكداً أن طلاب المدرسة الزراعية بكوم الحجر ملحقين على مدرسة كوم الحجر الإعدادية كفترة مسائية.

جانب من الزيارة التفقدية للمحافظ
جانب من الزيارة التفقدية للمحافظ

 

مبنى المدرسة الزراعية بكوم الحجر
مبنى المدرسة الزراعية بكوم الحجر

 

جانب من مبنى الورشة بالمدرسة
جانب من مبنى الورشة بالمدرسة

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد مبنى المدرسة الثانوية الزراعية بكوم الحجر
محافظ كفر الشيخ يتفقد مبنى المدرسة الثانوية الزراعية بكوم الحجر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مساعد محافظ كفر الشيخ: بدء تجريب تشغيل مشروع المياه العكرة

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

مدرسة زراعية

تعليم كفر الشيخ



لا تفوتك
فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة