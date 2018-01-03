صور..محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد





الإسماعيلية- جمال حراجى





شهد اللواء يس طاهرمحافظ الإسماعيلية مساء اليوم، مراسم الإحتفالية الكبيرة التى نظمتها الكنيسة الإنجيلية بمناسبة الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد بحضورالدكتور القس عاطف مهني رئيس المجمع الإنجيلي الأعلى بجمهورية مصر العربية والقساوسة أيمن سامي، وماجد كرم، وعصام واصف، والقس رفعت فتحي الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس نادي لبيب راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، وجمع كبير من رجال وقيادات الدين الإسلامي والمسيحي ومختلف طوائف شعب الاسماعيلية .

ورافق المحافظ خلال الإحتفالية كل من، اللواء محمد على شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء محمد أبوالذهب، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد ونواب البرلمان عن الإسماعيلية، أشرف عمارة، وأمال رزق الله، وأحمد سعيد شعيب، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة وقيادات الأوقاف والمنطقة الأزهرية بالمحافظة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلي القوى الشعبية والسياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

وتضمن برنامج الإحتفال تقديم مجموعة من الترانيم والتسابيح من أداء فريق " الكاروز" بقيادة الفنان ماهر فايز .

وأكد محافظ الاسماعيلية خلال الحفل،على أن هذه الإحتفالية خير دليل على وحدة صف الشعب المصري العظيم، وهى رسالة للعالم أجمع على أنه لم ولن يستطيع أحدا أيا كان أن يشق وحدة الصف لشعب مصر العظيم، أعرق وأعظم شعوب العالم، مشيرا الى أن لحمة وتوحد شعب الإسماعيلية ومواطنيها خير دليل على وحدة هذا الشعب وأننا جميعا متساوون فى كل الحقوق والواجبات.

وأشار الدكتور عاطف مهني رئيس المجمع الإنجيلى الأعلى بجمهورية مصر العربية، على أننا من خلال هذه الاحتفالية نعلن للعالم أجمع أننا جميعا مسيحيين ومسلمين على قلب رجل واحد، خلف القيادة الرشيدة لأبن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسى.



محافظ الإسماعيليه أثناء الإحتفال



نواب الإسماعيليه وقياداتها فى الكنيسه الإنجيلية



المحافظ ومدير الأمن والقيادات



المحافظ اثناء كلمته فى حفل الكنيسه الإنجيلية