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الأربعاء، 03 يناير 2018 11:07 ص
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صور.. غرق سفينة شحن قبالة شنغهاى الصينية وفقد 10 من أفراد الطاقم

الأربعاء، 03 يناير 2018 07:01 ص
صور.. غرق سفينة شحن قبالة شنغهاى الصينية وفقد 10 من أفراد الطاقم غرق سفينة شحن قبالة شنغهاى الصينية


(رويترز)
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قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) المملوكة للدولة نقلا عن مركز البحث والإنقاذ البحرى فى شنغهاى إن عشرة من أفراد طاقم سفينة شحن فقدوا بعد غرق السفينة عقب تصادمها مع أخرى فى مرسى، ووسونجكو قبالة ساحل المدينة.

وأضافت الوكالة أنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص وأن أعمال البحث مستمرة عن أفراد الطاقم المفقودين.

أحد رجال الانقاذ
أحد رجال الانقاذ

 

رجال الانقاذ يحاولون انتشال السفينة
رجال الانقاذ يحاولون انتشال السفينة

 

رجال الانقاذ يقتربون من موقع غرق سفينة الشحن
رجال الانقاذ يقتربون من موقع غرق سفينة الشحن

 

محاولات انتشال سفينة الشحن
محاولات انتشال سفينة الشحن

 


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